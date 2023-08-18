مشاهد لا تصدق في مصر.. سيول جارفة بسيناء في عز الصيف!

فيما تشهد مصر موجة حر بمعظم المحافظات، حذر خبراء الطقس من استمرار سقوط الأمطار الرعدية، اليوم الجمعة على جنوب سيناء على فترات متقطعة.

سيول في سانت كاترن

فقد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وقد تصل إلى حد السيول على مرتفعات سانت كاترين.

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وتظهر السحب الرعدية أيضا على مناطق من أقصى الحدود الجنوبية الشرقية لمصر والتي قد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة.

طقس نادر

وتشهد مدينة وجبال سانت كاترين، لليوم الخامس على التوالي سيولا جارفة نادرة، متجهة نحو قرية الطرفة وفيران.

من جانبه، أكد المهندس أشرف النمر مدير مركز بحوث الموارد المائية بجنوب سيناء أن السدود احتجزت كميات كبيرة من المياه وخاصة سد إعاقة طريق سانت كاترين نويبع، وفق ما نقل موقع "المصري اليوم".

إعلان حالة الطوارئ

وأشار إلى أن المدينة أعلنت حالة الطوارئ، مؤكدا أن السيول تسير في مجراها الطبيعي وفي البحيرات الصناعية التي أنشئت لهذا الغرض.

كما رفعت المدينة من درجات الاستعداد، تحسبا لزيادة الأمطار والسيول في الفترة القادمة، كما تأهبت بالمعدات الثقيلة لرفع الطمي من على الطرق.