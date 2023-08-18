"كنت بطفي ناري".. اعترافات قاتل 3 من أسرته حرقاً في مصر

بعد تنفيذه مجزرة مروعة بمنطقة عين شمس في القاهرة من خلال إشعال النيران في منزل شقيقته ما أسفر عن قتلها وزوجها وابنها حرقا وإصابة 11 شخصا، عض المتهم أصابع الندم أمام النيابة.

"ضيعت نفسي"

فقد قال السائق المتهم "أنا ضيعت نفسي بسبب أخواتي البنات خصوصا أختي المقيمة معانا في البيت، أنا ضيعت نفسي وصعبان عليا اللي اتصاب بدون ذنب، في ناس كمان ماتت بسببي".

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"كنت بطفي ناري"

وأضاف المتهم في اعترافاته أمام النيابة المصرية، خلال استكمال التحقيق معه، أمس الخميس: "أنا عملت كده عشان أطفي النار اللي جوايا، لكن مش قصدي أموّت حد ولا أحرق البيت". وفق ما نقل موقع "المصري اليوم".

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود حريق داخل شقة وسقوط ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين وجود 3 جثث و11 مصابا بحروق وكسور واختناقات.

خلافات بسبب الميراث

فيما كشفت تحريات المباحث، أن المتهم أقدم على إنهاء حياة شقيقته وزوجها ونجلها بسبب مماطلتها له في تسديد بقية ميراثه.

وكان أحد شهود عيان الواقعة، قد أكد أن المتهم ذهب للإقامة بمنزل شقيقته قبل ارتكابه للواقعة، وأخبرها بأنه سيظل مقيما رفقتها بالمنزل إلى أن تعطي له المبلغ المستحق له من الميراث، مشيرا إلى أن الضحية أخبرت شقيقها أنها سوف تعطي له المبلغ المستحق له يوم 20 من أغسطس الجاري، لكنه لم ينتظر لهذا الموعد وأقدم على التخلص منها ومن زوجها ونجلها، وفق ما أفاد موقع "القاهرة 24".