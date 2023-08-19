انقلاب سيارة زفاف في مصر.. وفاة العروس والسائق وفقدان طفل

في حادثة مروعة جديدة شهدتها مصر، اليوم السبت، تحول الفرح إلى مأتم، انقلبت سيارة بعروسين في ترعة على طريق الجلاتمة في الجيزة.

زفاف تحول لمأتم

البداية، كانت بتلقي أجهزة الأمن إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير في المنصورية ووجود مصابين ووفيات إثر انقلاب سيارة ملاكي بالمياه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ.

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وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وأفاد شهود عيان بوفاة العروس وكذلك سائق السيارة الذي لفظ أنفاسه بعد وصوله للمستشفى، وفق ما أورد موقع "المصري اليوم".

انتشال الجثث

فيما جرى انتشال جثة السائق والعروس وجار البحث بالمياه عن طفل كان برفقتهما.

إلى هذا سادت حالة من الحزن بين الأهالي، وأخطرت النيابة العامة بالحادث، وعقب انتشال سيارة الزفاف تم التحفظ عليها لفحصها ومعرفة سبب الحادث.