انقلاب سيارة زفاف في مصر.. وفاة العروس والسائق وفقدان طفل

وضع القراءة
100% حجم الخط
في حادثة مروعة جديدة شهدتها مصر، اليوم السبت، تحول الفرح إلى مأتم، انقلبت سيارة بعروسين في ترعة على طريق الجلاتمة في الجيزة.
زفاف تحول لمأتم
البداية، كانت بتلقي أجهزة الأمن إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير في المنصورية ووجود مصابين ووفيات إثر انقلاب سيارة ملاكي بالمياه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ.
مادة اعلانية
وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وأفاد شهود عيان بوفاة العروس وكذلك سائق السيارة الذي لفظ أنفاسه بعد وصوله للمستشفى، وفق ما أورد موقع "المصري اليوم".
انتشال الجثث
فيما جرى انتشال جثة السائق والعروس وجار البحث بالمياه عن طفل كان برفقتهما.
إلى هذا سادت حالة من الحزن بين الأهالي، وأخطرت النيابة العامة بالحادث، وعقب انتشال سيارة الزفاف تم التحفظ عليها لفحصها ومعرفة سبب الحادث.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
وفد أوكراني يحط في قاعدة للجيش السوداني.. وهذا السببمع دخول الحرب الطاحنة شهرها الخامس، لا تزال الاشتباكات مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.فيما يتمسك كل طرف بمواقفه، ويعزز قواته وأسلحته.بينما تتفوق ... السودان
-
فيديو مذهل لقردة تنقذ أحدها من أنياب فهد.. ويلوذ بالفرار مهزوماًفي مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع خلال الأيام الماضية يوثق الصراع على البقاء في الحياة البرية، تمكن أحد زوار حديقة "كروغر" الوطنية في جنوب ... الأخيرة
-
تحت تأثير الكحول.. كشف مخمور روسي عن شبكة تجسس ببريطانياالسلطات البريطانية اعتمدت على معلومات ليالين لطرد 105 مشتبه بهم روس من أراضيها، وموسكو ردت بالمثل عن طريق طرد دبلوماسيين بريطانيين الأخيرة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية