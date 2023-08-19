بعد خروجه من السجن.. أول صورة لأحمد دومة

بعد صدور عفو رئاسي في مصر عن 30 سجيناً مدانين بأحكام نهائية مختلفة، أطلق سراح الناشط السياسي الشهير أحمد دومة المسجون منذ 2013.

ونشر المحامي خالد علي، على حسابه في فيسبوك اليوم السبت، صورة لدومة خارج سجن مدينة بدر شرق القاهرة، بعد أن حُكم عليه في 2019 بالسجن لمدة 15 عاماً إثر إدانته بـ"التجمهر والتعدّي على مبان حكومية".

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وكانت محكمة النقض المصرية أيّدت في يوليو 2020 حكماً بالسجن لمدّة 15 عاماً بحقّ الناشط وتغريمه ستة ملايين جنيه مصري (194,5 ألف دولار تقريباً)، إثر إدانته بـ "التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدّي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي (مبنى تاريخي في ميدان التحرير بقلب القاهرة) والاعتداء على مبان حكومية".

يشار إلى أن أحمد كان من ضمن قادة حركة "6 أبريل" التي شاركت في ثورة 25 يناير 2011، قبل أن يتمّ حظر أنشطتها بقرار قضائي صدر في 2014.

لجنة العفو

ومنذ قرّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية في أبريل 2022، شهدت البلاد الإفراج عن نحو ألف سجين.

ففي وقت سابق من آب/أغسطس الجاري، أفرجت السلطات عن الاقتصادي عمر الشنيطي بعد أن قضى أربع سنوات في الحبس الاحتياطي بتهمة محاولة "إسقاط الدولة"، وذلك ضمن قائمة كانت تضمّ 33 شخصاً أُطلق سراحهم أيضا.

كذلك الشهر الماضي، أطلق كلّ من الباحث الشاب باتريك زكي والمحامي محمد الباقر وكيل الدفاع عن السجين علاء عبد الفتاح، وذلك إثر إصدار السيسي عفواً عنهما من أحكام قضائية غير قابلة للطعن.