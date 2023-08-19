تركها غارقة بدمائها.. جزار يذبح زوجته الشابة في مصر

في واقعة مأساوية جديدة بمصر، أنهى جزار حياة زوجته الشابة التي لم تتجاوز العقد الثاني من العمر ذبحاً بسبب خلافات زوجية.

وبدأت قصة دهب حسن الفتاة التي تبلغ من العمر 25 عامًا عندما تزوجت منذ عامين في مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، من زوجها محمود حسن 30 سنة، جزار، وكانت الحياة تمر بينهما تارة حب وتارة خلافات، وكانت تحافظ على بيتها حتى تمر الحياة بينهما.

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مواد مخدرة

لكن بينما زادت وتيرة الخلافات بينهما بسبب تعاطي الزوج المواد المخدرة حتى يوم الواقعة، احتد الخلاف بينهما حتى تطورت مشاجرة قام خلالها بطعنها عدة طعنات نافذة بالبطن وجرح ذبحي بالرقبة، وتركها غارقة في دمائها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهل المتوفاة.

وقبل ذلك تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بتلقي إشارة من المستشفى بوصول د.ح 25 سنة مصابة بجرح قطعي في الوجه، وعدد 3 طعنات فى البطن، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

ثم تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وقالت والدة المجني عليها، إن المتهم زوج نجلتها ويدعى محمود. م. ب 30 سنة جزار، وتم القبض عليه، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.