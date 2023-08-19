مصرع 4 من أسرة واحدة وإصابة 10 في حادث سير مروع بمصر

لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب 10 آخرون في حادث تصادم مروع ومأساوي بطريق الطور شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في مصر.
وتلقت السلطات المصرية بلاغا بانقلاب حافلة ركاب بطريق الطور -شرم الشيخ، نتيجة انفجار الإطار الأمامي للسيارة، ما أدى لانقلابها عدة مرات ومصرع وإصابة جميع ركابها.
وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث حيث تبين مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم وليد أحمد نصار، وشقيقته إيمان أحمد نصار، وشقيقته الأخرى سمر أحمد نصار، وابنتها الطفلة شهد صلاح التمساح، وجميعهم من قرية ميت بدر حلاوة التابعة لمدينة سمنود بمحافظة الغربية، وإصابة 10 آخرين تراوحت إصاباتهم ما بين جروح وكسور وكدمات.
تم نقل المصابين لمستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج، ووضع الجثامين في ثلاجة المستشفى، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن.
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