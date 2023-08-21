أشبه بالمعجزة.. إنقاذ طفلة مصرية أثارت تعاطفا بسبب مرضها الخطير

أعلن طبيب مصري شهير بعد جراحة دقيقة وخطيرة نجاح عملية إنقاذ حياة طفلة المترو، التي أثارت تعاطفا كبيرا في مصر، بسبب مرضها الخطير، والذي كاد يودي بحياتها.

وأعلن الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب الشهير نجاح عملية القلب المفتوح التي أجراها لـ الطفلة حبيبة فراج، والتي عرفت إعلاميا "بطفلة المترو".

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وقال شعبان لـ"العربية.نت" إن الطفلة خضعت لجراحة قلب مفتوح تكللت بالنجاح وسيتم نقلها لغرفة عادية بدلا من العناية المركزة، مضيفا أن حبيبة كانت تعاني من مرض خلقي مركب، يعد من الأمراض الشديدة والخطيرة التي تسبب زرقة شديدة في الشفايف وأطراف الأصابع والأظافر.

وتابع أن الطفلة كان لديها ضمور في الصمام ثلاثي الشرفات، وضمور في البطين الأيمن، وتمدد في البطين الأيسر، وهو ما يسمى مرض أحادي البُطين، وثقب بين الأذينين مشيرا إلى أن ما حدث لها أشبه بالمعجزة لكون مرضها يقربها من الموت كل لحظة.

وأكد أن حالة الطفلة كانت صعبة، ولذا تقرر إجراء الجراحة على مرحلتين، لكونها تعاني من نقص مزمن في الأكسجين يسبب لها زرقة في الشفاه والأظافر، موضحا أن الجراحة الأولى وهي عملية القلب المفتوح تمت بنجاح، وجرى عمل وصلة بين الدم غير المؤكسد والرئة للحصول على الأكسجين اللازم، فيما ستجرى الجراحة الثانية بعد 4 سنوات لإصلاح العيب الخلقي في القلب.

وكانت الطفلة قد أثارت شفقة متابعي ورواد مواقع التواصل، بعدما انتشرت صورتها، وبدت فيها شاحبة الوجه وذات شفاه زرقاء ومتورمة، وهو ما رجح إصابتها بمرض خطير يستلزم تدخلا جراحيا عاجلا .

وفور نشر الصورة تفاعل طبيب القلب الشهير في مصر معها، وطلب التوصل لصاحبة الصورة لعلاجها وتشخيص حالتها، وتمكن بالفعل من الوصول إليها واطلع على كل تفاصيل مرضها وتولى علاجها والتكفل بإجراء الجراحة اللازمة لها.