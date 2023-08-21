اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
صورة جوية حديثة لسد النهضة
صورة جوية حديثة لسد النهضة
سد النهضة

الملء الرابع وصل 31 مليار.. صورة تكشف آخر تطورات سد النهضة

يقول الخبير المصري الدكتور عباس شراقي إنه من المتوقع أن يستمر التخزين الرابع حتى النصف الأول من سبتمبر بإجمالي كمية تخزين بين 20 - 24 مليار متر مكعب للملء الرابع فقط

القاهرة – أشرف عبد الحميد
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشفت صورة حديثة التقطت بالأقمار الصناعية أخر التطورات عند سد النهضة الأثيوبي.

وكشفت الصورة أن منسوب البحيرة وصل إلى 616 متر فوق سطح البحر بعد تخزين حوالي 14 مليار متر مكعب في الملء الرابع، الذي بدأ 14 يوليو الماضى، ليصبح إجمالى التخزين في بحيرة السد 31 مليار متر مكعب.

مادة اعلانية

وتوضيحا لذلك يقول الخبير المصري الدكتور عباس شراقي إنه من المتوقع أن يستمر التخزين الرابع حتى النصف الأول من سبتمبر بإجمالي كمية تخزين بين 20 - 24 مليار متر مكعب للملء الرابع فقط، مضيفا أن معظم التخزين الرابع يتم بمساعدة سد السرج الركامى الذى يرتفع بمقدار حوالى 50 متر عن سطح الأرض.

وحذر الخبير المصري من حدوث انزلاقات وهبوط في السد بعد وصول كميات المياه لمستويات أعلى وزيادة الضغط على القشرة الأرضية فى منطقته، ما يمثل خطرا كبيرا .

التخزين الرابع وصل لـ 23 ملياراً.. مخاوف من انزلاقات وهبوط بسد النهضة مصر خاص التخزين الرابع وصل لـ 23 ملياراً.. مخاوف من انزلاقات وهبوط بسد النهضة

وكانت مصر وإثيوبيا قد اتفقتا على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق على ملء سد النهضة وقواعد تشغيله خلال أربعة أشهر.

وخلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لرئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في القاهرة مؤخرا، ‏ناقش الزعيمان سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، فيما تم الاتفاق أنه وخلال فترة المفاوضات، توضح إثيوبيا التزامها، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ضربة لموسكو في الفضاء.. تحطم المسبار الروسي لونا 25 على سطح القمر ضربة لموسكو في الفضاء.. تحطم المسبار الروسي لونا 25 على سطح القمر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط