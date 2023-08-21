ضبط طبيب نساء "مزيف" أجرى عمليات ولادة في مصر

واقعة غريبة كشفتها السلطات المصرية، حيث تم القبض على طبيب نساء مزيف، أجرى عمليات ولادة في محافظتين مصريتين بأسعار مخفضة من خلال إعلانات عبر فيسبوك.

وتمكنت السلطات من القبض على الطبيب المزيف الذي أجرى عمليات ولادة لسيدات في محافظتي الشرقية والإسكندرية بمبالغ مالية بسيطة، لا تتجاوز 2000 جنيه للعملية الواحدة.

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وكشفت التحقيقات أن المتهم حصل على دورة في التمريض وانتحل صفة طبيب نساء وتوليد لإجراء العمليات بأسعار مخفضة مقارنةً بباقي الأطباء.

كما كشفت التحقيقات أن الطبيب المزيف كان يعلن عن نشاطه لأهالي مدينة الحسينية في الشرقية من خلال إعلانات عبر فيسبوك، وكان يستقبل المرضى ويقوم بالكشف الطبي عليهن في عيادة بنفس المدينة.

كذلك، كشفت التحقيقات أن الطبيب المزيف مارس نفس النشاط من خلال عيادة أخرى له في محافظة الإسكندرية.

وبحسب التحقيقات كان الرجل "يحلم بأن يكون طبيباً" ولم يستطع الالتحاق بكلية الطب، فقرر تحقيق حلمه بالعمل كطبيب بعد حصوله على دورة في التمريض.

وتمكنت السلطات من ضبط الطبيب المزيف وعثر بحوزته على هاتفين جوالين ومبلغ مالي وعدد من الأدوات الطبية. وبمواجهته، أقر بقيامه بانتحال صفة طبيب بشري وبإنشاء حساب عبر فيسبوك لمزاولة نشاطه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة للتحقيق.