متحور كورونا المقلق يصل مصر.. اكتشاف إصابتين

أعلنت وزارة الصحة المصرية الثلاثاء اكتشاف إصابتين بمتحور كورونا الجديد.

وقالت في بيان إن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي أكدت إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون، موضحة أن الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهما خفيفة ويتماثلان للشفاء.

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كما أضافت أن قطاع الطب الوقائي بالوزارة يطبق نظام دقيق لترصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى البلاد بهدف الاكتشاف المبكر لمسببات المرض ومعرفة أي تغيرات في عوامل حدوث العدوى، وذلك من خلال عدة برامج ومنها الترصد الروتيني، الذي يتم تطبيقه في 450 مستشفى على مستوى البلد.

أعراضه بسيطة

كذلك مضت قائلة إنه يتم الإبلاغ عن حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي بصفة دورية ومنتظمة، ويتم أخذ مسحات حلق وأنف من الحالات المنطبق عليها تعريف الحالة ويتم عمل فحص للإنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي لجميع العينات.

فيما أكدت أن أعراض الإصابة بمتحور كورونا الجديد بسيطة ولا يوجد توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية، مردفة أن التوصيات الطبية ما زالت تتمثل بالتطعيم بالجرعات المعززة، خاصة للفئات الأكثر تأثراً بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم، فضلاً عن التطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، وتجنب الاختلاط والتغذية الجيدة.

يتميز بسرعة الانتشار

يذكر أن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، حسام حسني، كان كشف سابقاً لـ"العربية.نت" تفاصيل عن المتحور الجديد وأعراضه.

وقال إن المتحور الجديد يتميز بسرعة الانتشار ولا يصيب سوى الجهاز التنفسي العلوين فيما تشمل أعراضه ارتفاع في درجة الحرارة وآلام في الجسم والزور، وضعف وتكسير وكحة مستمرة، وشعور بالالم عند البلع أو الحديث، إضافة إلى سيلان بالأنف والصداع.

كما أكد أن المتحور الجديد أكثر انتشاراً، لكنه ليس أقوى ولا يسبب عبئاً أكثر على المصابين به.