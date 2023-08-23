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مدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان

عواصف تحول مدينة مصرية للون الأصفر.. والسلطات تستنفر

دبي - العربية.نت
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شهدت مدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، في مصر هبوب عواصف ترابية ورملية، غطت سماء المدينة وحولت لونها للأصفر وأدت لحجوب الرؤية وتوقف مظاهر الحياة فيما قررت السلطات إعلان الطوارئ.

مدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان
مدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان

وقرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وقف حركة الملاحة النهرية ببحيرة ناصر ورفع درجة الاستعداد القصوى للحماية المدنية والإسعاف مناشدة المواطنين الالتزام بأماكن تواجدهم مع توخي الحذر.

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كما وجه المحافظ بتقليل الحركة سواء للمشاة أو المركبات للحد من الحوادث، وكلف إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقي المركبات بطريق أسوان -أبو سمبل السياحي بالتهدئة، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية.

مدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان
مدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان

فى حالة انخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل

وأكد المحافظ أنه فى حالة انخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل سيتم تباعاً غلق حركة الملاحة النهرية أو الجوية أو الطرق طبقاً للحالة الجوية، موضحا أن هناك تواصلا مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالي أولاً بأول.

مدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان
مدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان

من جانبها توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حدوث عدة ظواهر جوية تضرب البلاد منها الشبورة والأمطار والرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق الجنوبية وتحديدا محافظة أسوان.

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