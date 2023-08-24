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أسرة دهس ضابط مصر الصيدلانية
أسرة الصيدلانية

المؤبد للمتهم بحادث دهس صيدلانية الحي الراقي الذي هز مصر

تعود وقائع الجريمة حين دهس الطبيب ز. ح، الصيدلانية بسمة علي، رفقة زوجها وأطفالهما الثلاثة؛ ما أدى إلى مصرع الأم وإصابة الأولاد والزوج

العربية.نت- وكالات
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حُكم اليوم الخميس، بالمؤبد، على الطبيب، ز. ح، بتهمة قتله الصيدلانية بسمة علي، في الحادث المعروف إعلاميًا بـ حادث الحي الراقي.

وتعود وقائع الجريمة حين دهس الطبيب ز. ح، الصيدلانية بسمة علي، رفقة زوجها وأطفالها الثلاثة؛ ما أدى إلى مصرع الأم وإصابة الأولاد والزوج.

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وتبين آنذاك مصرع الطبيبة بسمة علي حسنين، وإصابة 4 أشخاص وهم: الأب ويدعى حمدان زكي، طبيب بيطري، وإصابة 3 أطفال وهم ياسين حمدان زكي 11 سنة، كدمة أسفل العين، وابنته نور حمدان، جرح قطعي في الوجه، 10 سنوات، وأحمد حمدان، 7 سنوات، كسر بالقدم اليسرى، وتم نقلهم للمستشفى، والتحفظ على جثمان المتوفاة.

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