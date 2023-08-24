المؤبد للمتهم بحادث دهس صيدلانية الحي الراقي الذي هز مصر
تعود وقائع الجريمة حين دهس الطبيب ز. ح، الصيدلانية بسمة علي، رفقة زوجها وأطفالهما الثلاثة؛ ما أدى إلى مصرع الأم وإصابة الأولاد والزوج
وضع القراءة
100% حجم الخط
حُكم اليوم الخميس، بالمؤبد، على الطبيب، ز. ح، بتهمة قتله الصيدلانية بسمة علي، في الحادث المعروف إعلاميًا بـ حادث الحي الراقي.
وتعود وقائع الجريمة حين دهس الطبيب ز. ح، الصيدلانية بسمة علي، رفقة زوجها وأطفالها الثلاثة؛ ما أدى إلى مصرع الأم وإصابة الأولاد والزوج.
مادة اعلانية
وتبين آنذاك مصرع الطبيبة بسمة علي حسنين، وإصابة 4 أشخاص وهم: الأب ويدعى حمدان زكي، طبيب بيطري، وإصابة 3 أطفال وهم ياسين حمدان زكي 11 سنة، كدمة أسفل العين، وابنته نور حمدان، جرح قطعي في الوجه، 10 سنوات، وأحمد حمدان، 7 سنوات، كسر بالقدم اليسرى، وتم نقلهم للمستشفى، والتحفظ على جثمان المتوفاة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
إلى أين يتجه سعر العائد على سندات الخزانة عالميا؟ خبير يجيبمع زيادة الإصدارات جرس الإغلاق
-
النصر يبحث عن أولى نقاطه أمام الفتحبنشوة التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، يأمل النصر في تحقيق فوزه الأول في الدوري، عندما يحل ضيفاً على الفتح في مباراة صعبة على الفريقين، ... رياضة
-
جدة تستضيف "نهائيات الجيل القادم" في التنس 5 أعوامأعلن اتحاد لاعبي التنس المحترفين يوم الخميس عن فوز مدينة جدة باستضافة نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس لمدة خمسة أعوام مقبلة، بدءاً من ... رياضات متنوعة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية