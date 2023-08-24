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الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (رئاسة الجمهورية)
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

قرار رئاسي بتعيين نائب عام جديد في مصر

تعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً اعتباراً من 19 سبتمبر 2023

القاهرة - أشرف عبدالحميد
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أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارات جمهورية بتعيين نائب عام جديد، ونائب لهيئة الرقابة الإدارية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر أن الرئيس السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً اعتباراً من 19 سبتمبر 2023.

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وتابع أن الرئيس أصدر القرار الجمهوري رقم 359 بتعيين المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية، مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس الهيئة، وذلك اعتباراً من 2 سبتمبر 2023.

وكان الرئيس السيسي قد أصدر قرارا في عام 2019 بتعيين المستشار حمادة الصاوي، نائبا عاما خلفا للمستشار نبيل أحمد صادق ولمدة 4سنوات.

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