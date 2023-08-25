شاهد.. هجوم سلاحف نادرة على نزلاء فندق بمصر والبيئة توضح

شهدت مدينة العريش في محافظة شمال سيناء بمصر، واقعة غريبة حيث تعرض مواطنون مصريون لهجوم من سلاحف بحرية خلال تواجدهم في أحد الفنادق الكبرى بالمحافظة.

وكشف محمد الطيب، أحد نزلاء الفندق الذي قام بتصوير الواقعة التفاصيل لـ"العربية.نت"، وقال إنه فوجئ، خلال تواجده مع مجموعة من أصدقائه بهجوم سلاحف بحرية صغيرة على غرفهم في الفندق، وكذلك خلال تواجدهم بالشاطئ، مشيرا إلى أنه قام وبمساعدة أصدقائه بتجميع هذه السلاحف وإعادتها لمياه البحر مرة أخرى.

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وأشار إلى أنه فور تداول الواقعة تلقى اتصالا هاتفيا من الدكتور هاني النجار، مدير محمية الزرانيق بشمال سيناء، وأبلغه باهتمام الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالواقعة، وأكد لهم أن السلاحف من النوع النادر وتسمى "السلاحف عظيمة الرأس" وهي مهددة بالانقراض، مضيفا أن شاطئ العريش يعتبر من أهم المناطق والأماكن في ساحل البحر المتوسط الذي تقوم فيه السلاحف من هذا النوع بوضع بيضها فيه.

وكشف أن ظهور السلاحف الصغيرة في هذا التوقيت طبيعي لفقس بيض السلاحف، مؤكدة أن الجهاز تلقى عددا من البلاغات من المواطنين خلال الفترة الماضية بظهور السلاحف في عدد من المناطق بشواطئ المحافظة.

وأضاف أنه جار تشكيل لجنة من جهاز شؤون البيئة للبحث عن السلاحف الصغيرة في نطاق المحافظة لإعادتها إلى بيئتها في مياه البحر المتوسط.