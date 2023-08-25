محكوم عليه بـ180 سنة سجن.. القبض على مصري هارب من العدالة

تمكنت السلطات المصرية من ضبط أحد الفارين من العدالة بمدينة بني سويف، هرب من تنفيذ عدد 127 حُكما بإجمالي مدد حبس بلغت 180 سنة، وكفالات وغرامات مالية.

واستطاعت الداخلية المصرية ضبط أحد الأشخاص أيضاً مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية هارب من تنفيذ عدد 64 حُكما بالحبس بإجمالي مدد حبس بلغت 32 سنة، وكفالات وغرامات مالية و (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بالبحيرة) هارب من تنفيذ عدد (106) أحكام حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 98 سنة، وكفالات مالية.

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كما تم ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ هارب من تنفيذ عدد (51) حُكم حبس بإجمالي مدد حبس بلغت 25 سنة، وكفالات مالية وضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ هارب من تنفيذ عدد (34) حُكم حبس بإجمالي مدد حبس بلغت 23 سنة، وكفالات مالية، وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.