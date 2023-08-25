اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
السجن تعبيرية
السجن تعبيرية

محكوم عليه بـ180 سنة سجن.. القبض على مصري هارب من العدالة

السلطات المصرية تمكنت من القبض على عدد من الهاربين من القانون في عدة محافظات

القاهرة- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تمكنت السلطات المصرية من ضبط أحد الفارين من العدالة بمدينة بني سويف، هرب من تنفيذ عدد 127 حُكما بإجمالي مدد حبس بلغت 180 سنة، وكفالات وغرامات مالية.

واستطاعت الداخلية المصرية ضبط أحد الأشخاص أيضاً مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية هارب من تنفيذ عدد 64 حُكما بالحبس بإجمالي مدد حبس بلغت 32 سنة، وكفالات وغرامات مالية و (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بالبحيرة) هارب من تنفيذ عدد (106) أحكام حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 98 سنة، وكفالات مالية.

لهذا السبب.. إنذار بحري وتحذيرات من سيول في مصر مصر لهذا السبب.. إنذار بحري وتحذيرات من سيول في مصر
مادة اعلانية

كما تم ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ هارب من تنفيذ عدد (51) حُكم حبس بإجمالي مدد حبس بلغت 25 سنة، وكفالات مالية وضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ هارب من تنفيذ عدد (34) حُكم حبس بإجمالي مدد حبس بلغت 23 سنة، وكفالات مالية، وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أوكرانيا تحتفل بالذكرى 32 لاستقلالها بعد تفكك الاتحاد السوفياتي أوكرانيا تحتفل بالذكرى 32 لاستقلالها بعد تفكك الاتحاد السوفياتي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط