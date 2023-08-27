السيسي للمصريين: اطمئنوا.. نسير بشكل جيد للغاية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، أن مصر تتجه في الفترة الأخيرة إلى التصنيع الزراعي، مشيرا إلى أن الدولة تسير بشكل جيد للغاية.

"مصر تسير بشكل جيد للغاية"

وأشار السيسي، خلال مداخلة مع وفد من الإعلاميين خلال جولة بمنطقة توشكى إلى أنه "يتم الآن تدشين مصنع للأخشاب يعتمد على جريد النخل بأحدث التقنيات العالمية وهو الأمر الذي ستتوسع فيه مصر والحكومة خلال الفترة المقبلة"، مؤكدا أن الدولة تسير بشكل جيد للغاية داعيا الجميع إلى الاطمئنان، بحسب وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية في مصر.

مادة اعلانية

"فرصة الشباب للاستثمار"

وقال إن طرح بعض الشركات في البورصة، جاء لإعطاء فرصة للشباب والمواطنين أن يكون لهم استثمارات مساهمة من خلال الأسهم، وتحقيق الشفافية والمصداقية لهذه الشركات.

كما أضاف أن "ما تشهده منطقة توشكى من إنجاز يقف وراءه جهد كبير من المصريين العاملين بهذا المشروع القومي"، موضحا أن "ما تشهده توشكى هو جهد خطوة واحدة من خطوات كثيرة يتم تنفيذها في الدولة".

"لن نتوقف عن العمل"

وكان السيسي، قد أكد أن الدولة المصرية لم ولن تتوقف أبدا عن العمل، رغم الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي.

وأوضح، خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية، أن الفترة المقبلة ستشهد استصلاح حجم كبير من الأراضي الزراعية في مصر وسيناء، مشددا على أنه "رغم الظروف العالمية، إلا أننا اتخذنا احتياطاتنا، ولدينا ما بين 5 أو6 أشهر احتياطي من السلع، لكي نكون قادرين على مجابهة أي ظروف".