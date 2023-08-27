عقاب صادم.. رغب بالزواج عليها فأفقدته ذكورته!

واقعة بشعة وصادمة شهدتها مدينة ببا بمحافظة بني سويف جنوب مصر، حيث عاقبت ربة منزل زوجها بطريقة لا تخطر على بال بعدما علمت نيته في الزواج عليها.

في التفاصيل تلقت الأجهزة الأمنية بالمحافظة بلاغاً بوصول رجل في العقد الرابع من العمر إلى مستشفى ببا مصاباً بقطع في عضوه الذكري فيما تنزف منه الدماء بغزارة.

مادة اعلانية

آلة حادة

وكشفت التحقيقات أن الرجل ويدعى "أ.ر" يعمل معلماً بإحدى الدول العربية، وكان في إجازة سنوية بمصر، وانتهت إجازته وكان يفترض أن يعود لعمله بعد يومين، غير أنه تعرض لاعتداء بآلة حادة من زوجته في مناطق ذكورته أدى لقطع عضوه.

أتى ذلك بعدما علمت الزوجة وتدعى "أ. ح" برغبة شريكها في الزواج من أخرى، فقررت أن تعاقبه بطريقة تجعله لا يفكر مطلقاً بالموضوع بعد ذلك، وفق التحريات.

اعترفت بفعلتها

وعقب القبض عليها، أقرت بفعلتها من شدة حبها لزوجها ورغبتها في الاحتفاظ به لوحدها، مبررة ما حدث بأنها رأت أن هذا العقاب سيجعله يتخلى تماماً عن فكرة الزواج مرة ثانية بعدما فقد ذكورته.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهمة على جهات التحقيق.