طفلة مصرية تنتقم من والدها.. وتقتله بطريقة بشعة!

أقدمت طفلة مصرية لم تتجاوز الـ15 عامًا على قتل والدها حرقًا، داخل مسكنهما في مركز أطفيح جنوب الجيزة.

الطفلة تروي تفاصيل الواقعة

بعد القبض عليها وإيداعها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية كونها دون السنّ القانونية، روت الطفلة المتهمة، أمام جهات التحقيق، تفاصيل الواقعة قائلةً: "أبويا كان يدخن البانجو ودائم الشجار مع والدتي، ففكرت في التخلص منه".

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قتلته حرقا

كما أضافت أنها خططت فتحت أنبوبة الغاز، وما أن أشعل "سيجارة" حتى انفجرت الأسطوانة وأمسكت النيران في جسده، ونقل إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسة الأخيرة". وفق ما نقل موقع "المصري اليوم".

"مدمن مخدرات"

فيما روت الصغيرة أنها أقدمت على ارتكاب الجريمة كون والدها طرد أمها من البيت إثر خلافات نشبت بينهما، لاعتياده شراء المخدرات وعدم إنفاقه على البيت والتعدي عليهما بالضرب.

من جهتها، تواصل النيابة العامة التحقيق مع الطفلة التي تضاربت أقوالها أثناء التحقيقات لتعترف أخيرا بارتكابها الجريمة البشعة.