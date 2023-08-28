هدم مئذنة قوصون الأثرية يثير ضجة في مصر.. ورد رسمي يوضح

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بأنباء تتحدث عن إصدار قرار بهدم مئذنة قوصون الأثرية خلال الأيام المقبلة، ما أثار حالة من الجدل بين المصريين، دفع مجلس الوزراء إلى إصدار بيان توضيحي في هذا الشأن.

وقال المجلس في بيان، اليوم الاثنين: "قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لهدم مئذنة قوصون الأثرية خلال الأيام المقبلة"، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

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كما تابع: "الوزارة أوضحت أنه يتم تنفيذ أعمال ترميم وصيانة للمئذنة، نظرا لوجود شروخ رأسية وأفقية بها، مما يؤثر على توازنها إنشائيا، وفقا للتقارير الهندسية التي تم إعدادها بناءً على تقرير الحالة المعمارية والإنشائية للمئذنة".

وأضاف "كشفت التقارير عن وجود ميول واضحة بالمئذنة، مما استدعى بدء أعمال الترميم، دون وجود أي نية لهدمها، أو المساس بها، باعتبارها ضمن المباني الأثرية المسجلة في عداد الآثار الإسلامية، وتخضع لقانون حماية الآثار، الذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثراً".

عصر المماليك

هذا ويعود تاريخ مئذنة قوصون إلى عصر دولة المماليك البحرية من عام 1250 م إلى – 1382م.

وتعد المئذنة أحد أهم الآثار الإسلامية المسجلة في قطاع الآثار الإسلامية وتحمل رقم 290 كأثر إسلامي.

كما تم إنشاء مئذنة مسجد قوصون على يد الأمير المملوكي البحري الأمير سيف الدين قوصون الساقي الناصري، وذلك عام 736هـ/ 1336م، وتقع في شارع سيدي جلال، بحي الخليفة بمدينة القاهرة.