تلا القرآن على أنغام العود.. مطالبات بمحاكمة ملحن مصري

أثار فيديو لملحن مصري يقرأ القرآن على أنغام الموسيقى، وآلة العود بهدف تعليم المقامات للقراء، ضجة واسعة خلال الساعات الماضية بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق ما أظهر المقطع المصور الذي انتشر بشكل واسع قيام الملحن بقراءة آيات من القرآن الكريم، برفقة منشدين وقراء، بزعم تدريبهم على المقامات، ما أثار غضبا واسعا، ودفع البعض لطلب التحقيق مع الملحن بتهمة الإساءة للقرآن.

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وتواصلت "العربية.نت" مع صاحب الفيديو ويدعى أحمد حجازي، وقال إنه لم يفعل شيئا مخالفا، بل كان يقوم وبشكل طبيعي بتعليم المقامات لعدد من القراء، مشيرا إلى أن هؤلاء يعتمدون عليه لتعليمهم أصول المقامات الصحيح.

وكشف أن صوت القارئ للقرآن به عدة طبقات ولابد من تعليم المقامات على آلات الموسيقى، لأنها تساعد على خروج الصوت بشكل عذب يجذب جميع المستمعين، مطالبا النقابة بوجود شخص دارس يعلم القراء المقامات بالشكل الصحيح كما يفعل هو.

وكانت نقابة مقرئي القرآن في مصر قد قررت من قبل إيقاف مقرئ شهير بسبب رقصه خلال تلاوة القرآن، حيث كان يتلو سورة الضحى وقدم أداء غنائيا خلال التلاوة بطريقة أثارت غضب المتابعين.

وفي واقعة مماثلة أثارت غضبا تداول مستخدمو مواقع التواصل، مقطع فيديو لأحد مشاهير قراء القرآن الكريم وهو الشيخ محمد حامد السلكاوي، ظهر خلاله وهو يرقص ويقدم حركات معيبة بيديه وجسده خلال تلاوة آيات من سورة الشورى بما لا يتفق مع هيبة وقدسية القرآن الكريم.