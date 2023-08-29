طائرة زامبيا.. القاهرة تكشف تفاصيل جديدة عن المحتجزين

أعلنت مصر أنها تتابع سير التحقيقات مع مصريين احتجزتهم السلطات الزامبية كانوا على متن طائرة هبطت في مطار كينث كاوندا قبل أيام.

مصر تتابع التحقيقات

وتنسق السلطات المصرية مع نظيرتها الزامبية بشأن التحقيقات مع المصريين المحتجزين بدولة زامبيا، وتتابع بشكل مستمر تطورات الإجراءات القانونية تجاههم. وفق ما أكد مصدر مطلع لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر.

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و أكد المصدر أن الجهات المعنية تتابع عن كثب سلامة سير إجراءات التحقيق معهم وفقاً لقواعد القانون الدولي.

وكانت القاهرة قد كشفت حقيقة الطائرة التي هبطت في مطار بزامبيا وتردد أنها كانت قادمة من مصر، وتحمل على متنها كميات من الذهب والعملات الأجنبية.

"ليست مصرية"

وحسب ما كشف مصدر مطلع لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الطائرة خاصة وقامت بالترانزيت داخل مطار القاهرة في وقت سابق، وخضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها لكافة قواعد السلامة والأمان التي يتم تطبيقها على أعلى المستويات داخل كافة المطارات والموانئ المصرية.

وأضاف أن الطائرة لا تحمل الجنسية المصرية، مشيرا إلى أنه بالنسبة لما أثير عن وجود طائرة أخرى تم احتجازها من قبل السلطات الزامبية فإن هذه الطائرة الأخيرة لم تعبر الأجواء المصرية من الأساس.

كما أضاف المصدر أنه يتم حاليا التنسيق على أعلى مستوى بين السلطات المصرية ونظيرتها الزامبية للوقوف على حقيقة وملابسات الواقعة.

احتجاز من كانوا على متنها

واحتجزت السلطات في زامبيا طائرة خاصة مستأجرة، وصلت مساء الثلاثاء قبل الماضي من القاهرة، وعلى متنها 5 مصريين وهولندي وإسباني ومواطن من لاتفيا وآخر من زامبيا، نقلتهم إلى مركز احتجاز للتحقيق معهم، بحسب ما قال المدير العام للجنة مكافحة المخدرات في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الزامبية لوساكا.

"بضائع خطرة"

وقال إن الطائرة كانت تحمل "بضائع خطرة" وهبطت في مطار كينث كاوندا الدولي في العاصمة، حيث عثر المفتشون فيها على أموال مقدارها 5 ملايين و600 ألف دولار، كما عثرت على 602 قطعة من الذهب، وزنها 127.2 كيلوغرام، إضافة إلى 5 مسدسات و126 طلقة"، موضحا أنه بموجب هذه المعلومات فقد تمت مصادرة الطائرة الخاصة، وطائرة أخرى تابعة لشركة طيران محلية"، ووضع الأموال في عهدة "بنك زامبيا" مع استمرار التحقيقات في الأمر.

يشار إلى أن وزير تنمية المناجم والمعادن الزامبي ، بول كابوسوي، قال في المؤتمر الصحافي، إن ما تم العثور عليه من ذهب كان في 4 صناديق تحتوي على 58 إلى 61% من النحاس، و38 إلى 41٪ من الزنك، وكميات ضئيلة من القصدير والأوزميوم والنيكل، وكلها كانت أقل من 0.8٪".