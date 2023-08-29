مصرع عاملين بغرق مركب سياحي بالنيل في مصر
المركب متوقف عن العمل للصيانة استعدادا للموسم السياحي
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لقي عاملان اثنان مصرعهما في غرق مركب سياحي بالنيل في مدينة الأقصر جنوب مصر.
وذكرت مصادر لـ"العربية.نت" أن مركباً سياحياً متوقفاً عن العمل للصيانة استعدادا للموسم السياحي، تعرض لغرق جزئي بنهر النيل أمام قاعة المؤتمرات في مدينة الأقصر، مضيفة أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين يعملان على المركب.
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وكشفت أنه تم انتشال جثمان العامل الأول ويبلغ من العمر 21 عاماً وتم نقله لمشرحة مستشفى الكرنك فيما يجري البحث عن جثمان العامل الثاني.
وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة للتحقيق.
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