بلاغ للنائب العام.. نقابة القراء تقاضي ملحناً تلا القرآن على العود

قررت نقابة مقرئي القرآن الكريم ملاحقة صاحب فيديو قراءة القرآن على أنغام العود قانونياً.

وأعلن الشيخ محمد حشاد نقيب القراء تكليف المستشار القانوني للنقابة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد صاحب الفيديو، مؤكدا أن ما حدث يتنافى مع قدسية وهيبة القرآن الكريم كلام الله المنزل.

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ومن قبل قررت النقابة البحث عن هوية الأشخاص أصحاب الفيديو واصفة المشهد بازدراء الأديان.

وكان رواد مواقع التواصل قد أعربوا عن غضبهم بسبب الفيديو الذي قام فيه الملحن الدكتور أحمد حجازي، بقراءة القرآن على أنغام العود برفقة منشدين وقراء، بزعم تدريبهم على المقامات.

وكشف الفيديو قيام الملحن بقراءة آيات من القرآن الكريم، برفقة منشدين وقراء، بزعم تدريبهم على المقامات، ما أثار غضبا واسعا دفع البعض للتحقيق مع الملحن بتهمة الإساءة للقرآن الكريم.

وقال صاحب الفيديو في تصريحات سابقة لـ "العربية نت" إنه لم يفعل شيئا مخالفا، بل كان يقوم وبشكل طبيعي بتعليم المقامات لعدد من القراء مشيرا إلى أن هؤلاء يعتمدون عليه لتعليمهم أصول المقامات الصحيح.

وكشف أن صوت القارئ للقرآن به عدة طبقات ولابد من تعليم المقامات على آلات الموسيقى، لأنها تساعد على خروج الصوت بشكل عذب يجذب جميع المستمعين، مطالبا النقابة بوجود شخص دارس يعلم القراء المقامات بالشكل الصحيح كما يفعل هو.