فيلا للرئيس الأوكراني في مصر بـ5 ملايين دولار.. تفاصيل وصور توضح الحقيقة
كشفت إدارة منتجع الجونة حقيقة الأمر وأكدت أن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق
كشفت صور نشرها صحافي مصري امتلاك عائلة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، فيلا فاخرة في منتجع الجونة بمصر.
وحسب الأوراق التي كشفها الصحافي المصري فإن سيدة أوكرانية تدعى أولغا كياشكو، وهو نفس اسم والدة زوجة الرئيس الأوكراني زيلينسكي تمتلك فيلا بقيمة 5 ملايين دولار في منتجع الجونة المملوك لرجل الأعمال سميح ساويرس في مدينة الغردقة المطلة على ساحل البحر الأحمر جنوب مصر.
من جانبها كشفت إدارة منتجع الجونة حقيقة الأمر وأكدت أن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق.
وتابعت في بيان رسمي اليوم الأربعاء أنه رغم حرصها على حماية بيانات العملاء، وعدم الكشف عن أي معلومات أو تفاصيل تخصهم فإنها مضطرة لذلك للكشف عن الحقيقة.
وأضافت أنه بعد مراجعة كافة السجلات، فإنه لا يوجد أي سجل أو أوراق يشير إلى أن زيلينسكي أو أي من أفراد عائلته يمتلكون أي ممتلكات في مدينة الجونة مُشيرةً إلى أنه فيما يتعلق بصور العقد التي قام البعض بنشرها، فإن إدارة المدينة تشدد أيضاً على أنه لا صحة لهذه الصور، وأن نموذج عقود الشركة لا يمت لهذا الشكل بأي صلة.
وأوضحت مدينة الجونة أنه رغم أن لديها العديد من المشاهير الذين يقومون بشراء العقارات عن طريق الشركات، إلا أن المدينة تصر على معرفة المالك النهائي للعقار، وهو ما يجعل المدينة تشدد مجدداً على أن ما يتم تداوله فيما يخص هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.
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