لمواجهة ما يحدث بالمنطقة وحماية أمن البلاد.. اجتماع لقادة الجيش بمصر

كشف المتحدث العسكري المصري تفاصيل اجتماع عقده الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، بعدد من قادة القوات المسلحة اليوم الأربعاء، لمناقشة استعدادات الجيش لمواجهة أي أخطار تتعلق بالأمن القومي وسبل تطوير أداء القوات المسلحة.

وقال إن اللقاء يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف على أساليب تطوير أداء القوات ومسؤولياتها الوطنية في الحفاظ على الأمن القومي المصري.

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وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أن اللقاء تناول عرضا تقديميا لعدد من قادة القوات المسلحة لأحدث المستجدات والتحديات التي تشهدها المرحلة وأهم الأحداث الجارية وتأثيرها على الأمن القومي المصري وما يرتبط بأساليب العمل داخل القوات المسلحة وطرق تطويرها وتحديثها بما يتلائم مع المستجدات التى تحدث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وخلال اللقاء أعرب وزير الدفاع المصري عن تقديره لما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود وتضحيات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته، كما استعرض عدداً من الموضوعات والقضايا التي ترتبط بالأمن القومي المصري وأهم التحديات التي تشهدها المرحلة، مؤكداً على أهمية الارتقاء بمستوى وعي أفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث على كافة المستويات.

وأشاد الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان بمستوى الكفاءة القتالية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على المستوى التدريبي العالي للمقاتلين والروح المعنوية المرتفعة بالإضافة إلى أهمية الاطلاع على كل ما هو جديد فى مجالات العمل التخصصية لتعظيم الاستفادة من كافة القدرات والإمكانيات.