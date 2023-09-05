"مش متفق معاك يا خالد".. السيسي يرد على وزير الصحة المصري

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على تصريحات وزير الصحة خالد عبدالغفار حول حرية الإنجاب.

وقال السيسي "خالد بيقول إن المواطن له الحرية الكاملة في الإنجاب والدولة دورها إرشادي فقط، الحرية لو مكنتش تنظمها ستسبب كارثة لو تم إطلاقها".

"مش متفق معاك يا خالد".. السيسي يعلق على حديث وزير الصحة حول "الحرية المطلقة" للإنجاب#العربية_مصر pic.twitter.com/4Adrr4kYIs — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) September 5, 2023

مادة اعلانية

"مش متفق معاك"

وأضاف السيسي خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العالمي للسكان: "أنا مش متفق معاك يا خالد في موضوع الحرية المطلقة للمواطن.. لو الحرية المطلقة والناس تستحمل وتسكت خلاص".

كما أضاف: "المواطن اللي بيسمعني بيبقى عارف أن عدد السكان كبير لكن يقول مجاتش عليا معندوش إرادة، لأنه مش عارف تأثيرها على أسرته والدولة.

زيادة غير معقولة

إلى هذا، أعلن الاستعداد لتنظيم المؤتمر بشكل سنوي، مضيفا أن "الذي يحدث في مصر شكل آخر من الذي يحدث في العالم، في دول استطاعت السيطرة على الزيادة السكانية ودول أخرى فشلت".

وقال إنه من المتوقع وصول عدد السكان في قارة إفريقيا إلى مليار ونصف أو مليار و600 مليون رغم ما تملكه القارة السمراء من موارد إلا أنها لن تكون قادرة على تلبية متطلبات الزيادة السكانية.

"المتاح محدود"

وأضاف: "الناس بتسأل إزاي مصر تستضيف 9 ملايين ضيف رغم إن مش مواردها كبيرة"، موضحا "أنا بتكلم بمنتهى الصدق.. أصعب حاجة عليا إن اللي مطلوب حجمه قد إيه لكن اللي المتاح محدود".

فيما لفت إلى أن تأثير الزيادة السكانية على مدار 75 سنة انعكس على جودة المنتج التعليمي والصحي ومعظم الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن قضية الزيادة السكانية تعد إحدى أخطر التحديات التي تواجه الدول.

"الناس خرجت ليه في 2011؟"

كما لفت إلى أن مصر خاضت 7 حروب منذ عام 1956 حتى حروب الإرهاب التي استمرت من عام 2011 حتى السنة الماضية، مردفا: "منجحناش في 60 سنة في مواجهة النمو السكاني الذي أتصور أنه كان واضحا ومعروفا".

في حين أوضح أن "الناس خرجت ليه في 2011؟.. لأن الناس تصورت أن الدولة لا تريد أن تقدم لهم المطلوب، لكن الحقيقة أن قدرات الدولة لا تستطيع أن تلبي لهم ذلك علشان يبقى التوصيف أن الدولة مش قادرة تعملكم"، مضيفا: "التغيير في مصر هيتحقق بالعمل سويا الشعب مع القيادة والحكومة بفهم واع على قدرة تنظيم الزيادة السكانية".