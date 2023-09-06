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بعد انهيار عقار.. حريق يلتهم 32 مركبة بنفس المنطقة في مصر

القاهرة – العربية.نت 
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بعد ساعات قليلة من انهيار عقار في منطقة حدائق القبة شرق العاصمة المصرية القاهرة أسفر عن سقوط قتلى ومصابين، اليوم الأربعاء اندلع حريق هائل في جراج بسبب ماس كهربائي أدى لالتهام عشرات المركبات و اشتعال النيران في عدد من السيارات والدراجات النارية.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارا بنشوب حريق واشتعال النيران في عدد من السيارات والدراجات النارية ومركبات التوك توك بأحد الجراجات بمنطقة حدائق القبة، على الفور سارعت قوات الإنقاذ وقوات المطافئ بالوصول لموقع الحادث للسيطرة على الحريق.

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‏وتمكنت السلطات من إخماد الحريق الذي التهم نحو 32 مركبة توكتوك و استخراج نحو ٧٠ مركبة أخرى، فيما قررت محافظة القاهرة تشكيل لجنة لكشف ملابسات الحادث وسرعة حصر الخسائر.

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