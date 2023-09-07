وزيرة مصرية سابقة تكشف سراً عن نجلها مرتكب جريمة القتل الغامضة في أميركا

كشفت وزيرة الهجرة المصرية السابقة نبيلة مكرم، مفاجأة عن نجلها بعد ارتكابه جريمة قتل في الولايات المتحدة مازالت دوافعها غامضة حتى الآن.

وقالت مكرم، في لقائها ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "ابني صارحني مؤخرا أنه حس أنه مريض نفسيا لما كان عنده 10 سنين بس خاف يقولي علشان مكنش عارف هتعامل إزاي، أمر الله نفذ ولتكن إرادة الله".

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وقالت إن "تجربتها الشخصية التي مرت بها بسبب تركيزها على العمل المجتمعي بعد خروجها من الوزارة، وجعلتها تفكر في مؤسسة "فاهم" لدعم المرضى النفسيين"، مؤكدة أن فترة تواجدها فى منصبها كوزيرة ساعدتها فى إنشاء ودعم هذه المؤسسة.

وأضافت: "تقدمت بالاعتذار مباشرة والاستقالة بعد علمي بما حدث لابني، وقررت ترك منصبي كوزيرة بدون أي تردد من أجل دوري كأم"، معقبة: "أنا شخصية مؤمنة بالله وهذا ما يعيطني قوة".

ويبلغ نجل وزير الهجرة المصرية من العمر 27 سنة، وهو من مواليد 1996، وكان يعمل في شركة بالولايات المتحدة الأميركية تمتلكها سيدة أعمال مصرية أميركية وهي ليلى بنس.

وطعن نجل وزيرة الهجرة زميله في العمل وشخصا آخر يقيم معه داخل شقتهما، والمجني عليهما هما غريفين كومو وجوناثان بام وكلاهما يبلغ من العمر 23 عاما، ولا يعلم أحد سبب القتل حتى الآن.

ووقعت الجريمة صباح يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، حيث تم العثور على سكين كبيرة في مكان الحادثة، وكان رامي فهيم داخل شقة الضحيتين مصابا، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.