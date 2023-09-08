إصابة 24 مجنداً في حادث مروع بمصر

في حادث مروع، أصيب 24 مجندا مصريا في حادث انقلاب سيارة شرطة تابعة لقوات أمن أسيوط، على طريق أسيوط - القاهرة الصحراوي الشرقي.

وتلقت قوات الأمن المصرية إخطارا يفيد بانقلاب سيارة تابعة لها بالقرب من بوابة أسيوط بالطريق الصحراوي الشرقي ووجود مصابين.

مادة اعلانية

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مركز الفتح والمرور، ودفعت هيئة الإسعاف بـ 10 سيارات إسعاف، وتبين من المعاينة والفحص انقلاب السيارة رقم" 3982 "لوري تابعة لقوات الأمن.

وأسفر الحادث عن إصابة 24 مجندا تم نقلهم إلى مستشفى الشرطة والإيمان العام، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.​