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إسعاف مصرية
إسعاف مصرية

إصابة 24 مجنداً في حادث مروع بمصر

تبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة شرطة تابعة لقوات أمن أسيوط على طريق أسيوط - القاهرة الصحراوي الشرقي

القاهرة- العربية.نت
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في حادث مروع، أصيب 24 مجندا مصريا في حادث انقلاب سيارة شرطة تابعة لقوات أمن أسيوط، على طريق أسيوط - القاهرة الصحراوي الشرقي.

وتلقت قوات الأمن المصرية إخطارا يفيد بانقلاب سيارة تابعة لها بالقرب من بوابة أسيوط بالطريق الصحراوي الشرقي ووجود مصابين.

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وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مركز الفتح والمرور، ودفعت هيئة الإسعاف بـ 10 سيارات إسعاف، وتبين من المعاينة والفحص انقلاب السيارة رقم" 3982 "لوري تابعة لقوات الأمن.

وأسفر الحادث عن إصابة 24 مجندا تم نقلهم إلى مستشفى الشرطة والإيمان العام، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.​

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