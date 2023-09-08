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الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (رئاسة الجمهورية)
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (رئاسة الجمهورية)

في قمة الـ20.. السيسي سيؤكد على ضرورة دعم الدول النامية

الرئيس المصري سيتوجه اليوم إلى الهند للمشاركة في القمة المقرر عقدها في نيودلهي، حيث سيركز على موضوعات من بينها "أهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ"

العربية.نت، ووكالات
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قالت الرئاسة المصرية، اليوم الجمعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيؤكد خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين بالهند على ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.

وذكر متحدث باسم الرئاسة في بيان، أن السيسي سيتوجه اليوم إلى الهند للمشاركة في القمة المقرر عقدها في نيودلهي، حيث سيركز على موضوعات، من بينها "أهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ".

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وأضاف البيان أن الرئيس المصري سيؤكد أيضا على "ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة".

ومن المقرر أن يعقد السيسي عددا من اللقاءات الثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين، للتشاور مع القادة والمسؤولين الدوليين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب البيان.

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يذكر أن كبار الرؤساء ورؤساء الوزراء من جميع أنحاء العالم سيحضرون القمة السنوية لزعماء مجموعة العشرين في العاصمة الهندية دلهي في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وسيكون الموضوع الرئيسي لقمة هذا العام التنمية المستدامة، ولكن من المتوقع أيضا مناقشة الصراع الدائر في أوكرانيا.

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