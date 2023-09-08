مصر تصعد لنصف نهائي كرة الساق الواحدة بدورة الألعاب الأفريقية البارالمبية

فاز منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة على نظيره الرواندي بنتيجة 4 /2 ليصعد المنتخب المصري إلى الدور نصف النهائي فى دورة الألعاب الأفريقية البارالمبية والتى تقام في العاصمة الغانية أكرا.

أحرز أهداف منتخب مصر زاهر إبراهيم (3 أهداف) وعبد الله مصطفى أحرز هدفا.

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وكان المنتخب المصري قد فاز من قبل على كلا من منتخب كينيا 2 /0 وعلى منتخب أنجولا 3 /1 ليتصدر المجموعه بـ 9 نقاط ويصعد لنصف النهائي.

تتكون بعثة مصر لكرة القدم للساق الواحدة من محمد عادل حسني رئيس لجنة كرة القدم للمبتورين ورئيس لجنة تنمية الموارد باللجنة البارالمبية رئيسا للبعثة ومعه محمد عبد الصبور المسؤول المالى للبعثة.



ويضم الفريق اللاعب عرفة ناصر وحسني النوبي وإبراهيم بدوي ومحمود عبد العظيم وابراهيم عبد الصادق وعبد الله مصطفى ومحمد حسين وعيد سعيد وزاهر ابراهيم وأشرف حسين وأحمد إبراهيم ومحمود حمدي وإسلام مجاهد.