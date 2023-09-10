اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
زلزال - دمار - تعبيرية - آيستوك

انقسام إفريقيا وانفصال سيناء.. كارثة محتملة بعد زلزال المغرب

القاهرة – العربية.نت 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تحدث عميد معهد البحوث الفلكية في مصر جاد القاضي، عن كارثة محتملة قد تحدث في الأعوام القادمة بعد فاجعة زلزال المغرب والذي خلف مئات القتلى والجرحى.

السفارة السعودية في المغرب: جميع مواطنينا بخير السعودية السفارة السعودية في المغرب: جميع مواطنينا بخير

نشاط تكتوني ملحوظ

وقال في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن هناك نشاطا تكتونيا مستمرا وموجودا وملحوظا منذ ملايين السنين، بدأ بتكوين البحر الأحمر قبل 65 مليون سنة، وهذا النشاط ممتد حاليا فيما يسمى الأخدود الإفريقي أوشرق إفريقيا، مضيفا أن هذا ملحوظ وممتد من الهضبة الإثيوبية جنوبا مرورا بالأراضي الكينية والكونغو الديمقراطية حتى تنزانيا.

مادة اعلانية

كما قال إن التوقع المستقبلي أن يستمر هذا النشاط لعدة ملايين من السنين ما يؤدي في النهاية بالفعل لانفصال وانقسام هذا الجزء من القارة الإفريقية ويتكون على يابسة لوحده منفصلة عن باقي قارة إفريقيا.

سيناء أيضا

فيما أشار إلى أن الجزء الخاص بشبه جزيرة سيناء في مصر ما بين خليجي العقبة والسويس سينفصل أيضا ولكن بعد ملايين السنين، حيث إن خليج العقبة ممتد مع البحر الميت شمالا حتى الأناضول في تركيا، ونظرا للنشاط التكتوني المستمر والملحوظ في المنطقة ستنفصل شبه جزيرة سيناء وتكون منطقة لوحدها.

8 توابع لزلزال المغرب

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، قد رصد 8 توابع للزلزال الرئيسي الذي حدث بالمغرب مساء أول أمس وخلف آلاف القتلى والجرحى.

وقال المعهد في بيان له السبت، إن أكبر هذه التوابع كان بقوة 4.8 درجة بمقياس ريختر، وحدث بعد الزلزال الرئيسي بثماني دقائق، مضيفا أن آخر هذه التوابع كان بقوة 3.3 درجة ووقع في تمام الساعة السادسة وخمسين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وأوضح الدكتور جاد القاضي، عميد المعهد أن زلزال المغرب يعد الأكثر تدميرا، والأعلى بمقياس ريختر، مضيفا أنه ليس له علاقة أو تأثير بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مصر أو مدنها الساحلية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف نجحت السعودية في إنقاذ الاقتصاد العالمي من تداعيات كورونا؟ كيف نجحت السعودية في إنقاذ الاقتصاد العالمي من تداعيات كورونا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط