بعد ملء سد النهضة.. مصر: إثيوبيا انتهكت إعلان المبادئ

بعد إعلان أديس أبابا أنها نجحت في إتمام الملء الرابع والأخير لسد النهضة، اتهمت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، إثيوبيا بانتهاك إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدة أن اتخاذ إثيوبيا مثل تلك الإجراءات الأحادية يعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي.

"انتهاك لإعلان المبادئ"

وقالت الوزارة في بيان إن هذه الخطوة تعد "استمرارا من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء".

مادة اعلانية

وأكد البيان على أن "هذا النهج وما ينتج عنه من آثار سلبية يضع عبئا على مسار المفاوضات المستأنفة، والتي تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها، والمعقود الأمل في أن تشهد جولتها القادمة المقرر عقدها في أديس أبابا انفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد".

إتمام ملء سد النهضة

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد أعلن في وقت سابق، اليوم الأحد، نجاح بلاده في إتمام الجولة الرابعة والأخيرة من ملء سد النهضة الإثيوبي.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية نقلا عن رئيس الوزراء قوله بصفحته على فيسبوك، أن الجهود التعاونية أتمت الجولة الرابعة والأخيرة من ملء سد النهضة.

إرضاء كل الأطراف

كما أضاف أن بلاده واجهت تحديات داخلية وضغوطا خارجية لكنها تغلبت عليها واستطاعت الوصول إلى هذه المرحلة، وفق تعبيره.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية كان قال الأسبوع الماضي، إن الملء الرابع للسد سوف يتم وفقا للخطط الموضوعة له وإن بلاده تسعى للوصول إلى "تفاهم مشترك يرضي كل الأطراف" بشأن السد.

أتى هذا الإعلان بعدما شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم الأربعاء الماضي، على أن إثيوبيا لم تظهر أي توجه للأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة بشأن قضية سد النهضة.

مصر تبحث عن اتفاق

وعقب مفاوضات القاهرة لسد النهضة التي انطلقت الأحد قبل الماضي، أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن مصر ستستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به.

وأضافت أن مصر تسعى لاتفاق يحقق المنفعة للدول الثلاث، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع.

كما أعلنت القاهرة أن جولة المفاوضات التي اختتمت أواخر الشهر الماضي في القاهرة بخصوص سد النهضة لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي.