عاتبه على التحرش بـ"ابنة منطقته".. فطعنه حتى الموت في مصر

وصلة عتاب بين أبناء منطقة واحدة في مصر، تسببت في اندلاع مشاجرة بالأسلحة البيضاء وأسفرت عن مقتل شخص بطعنات نافذة بمركز أوسيم شمال الجيزة.

في التفاصيل، استقبلت أحد المستشفيات جثة خمسيني مقتولا في مشاجرة. وأفادت التحريات بأن مشادة كلامية نشبت بين اثنين لدى معاتبة أحدهما للثاني "مش عيب تعاكس بنت منطقتك؟" قبل أن تتفاقم الأمور ويستعين كل منهما بأنصاره وتتحول المنطقة إلى حرب شوارع.

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وسقط "مجدي.ا." 51 سنة، قتيلا بطعنات نافذة بالجسم بعد فشل الأطباء في علاجه، وتمكن ضباط المباحث من ضبط الطرفين والأسلحة المستخدمة وتعزيز الخدمات الأمنية بموقع المشاجرة.

فيما أودعت الشرطة الجثمان في ثلاجة مستشفى إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.