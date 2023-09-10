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خالد يوسف
المخرج المصري خالد يوسف

لهذه الأسباب.. هاجم خالد يوسف نتفليكس!

دبي - العربية.نت
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في وقت دافع فيه بقوة عن الحريات الشخصية بما لا يخالف التقاليد العربية، شنّ المخرج المصري خالد يوسف هجوماً على منصة Netflix الرقمية الشهيرة.

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ورأى المخرج المعروف، أن المنصة دأبت الفترة الماضية على عرض محتوى درامي يخالف الأعراف والتقاليد العربية، مؤكداً أنه يدافع بقوة عن الحريات الشخصية بما لا يخالف تقاليدنا كعرب.

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"هذه آراء"

وأكد يوسف، خلال استضافته في برنامج "محل نقاش" عبر شاشة "العربية"، أنه يدعم بقوة ويدافع عن الحرية، خاصة عندما يتعلق الأمر بحرية الإبداع، لأنها من متطلبات تحقيق المجتمعات قفزات حضارية.

إلا أنه اعتبر أن منظومة القيم التي تروّج لها منصة نتفليكس لا يجب الموافقة عليها.

وأضاف: "لا أحد يقدر على المنع، لكن حتى لو أقدر عليه من حقهم أن يروجوا لثقافة ومنظومة قيم معينة، كما أن من حقي أن أروّج لثقافة معينة، وممكن هو يقول عني رجعي متخلف، وأنا أقول عنه منحل، هذه آراء".

وعلق يوسف أن المجتمع الغربي يحاول تقبل فكرة الاختلاف، مشددا على أن هناك فرقا بين صنع الاختلاف والترويج له.

"سره الباتع"

يذكر أن خالد يوسف كشف تفاصيل فيلمه الجديد الذي يعود به للسينما، والمأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

ويحمل الفيلم عنوان "الإسكندراني"، وهو من بطولة أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، حسين فهمي، خالد سرحان، محمد رضوان، محمود حافظ، محمود الليثي.

أما عن آخر أعماله، فقدم المخرج الشهير في موسم رمضان الماضي مسلسل "سره الباتع"، كأول عمل يخرجه للتليفزيون.

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