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الإعصار وصل مصر وحجب السماء.. الأقمار حددت المدن المتأثرة

دبي- العربية.نت
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بالتزامن مع استنفار ليبيا لاسيما في الشرق جراء الإعصار "دانيال" الذي ضربها، وصلت العاصفة دانيال أيضا إلى مصر وضربت محافظتين في شمال البلاد، هما مرسى مطروح والإسكندرية

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فقد غطت العاصفة مناطق الحدود المصرية غرب البلاد، وشملت مدن السلوم وسيوة ومطروح والإسكندرية.

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وبينت القنوات المختلفة لصور الأقمار الصناعية شكل العاصفة التي طرقت الأبواب المصرية. وأظهرت طبقات من السحب المختلفة والأتربة المصاحبة لها.

حتى الإسكندرية

كما أظهرت تأثر أقصى غرب البلاد ولكن في هيئة منخفض متعمق، يصاحبه نشاط رياح مثير للرمال والأتربة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، فضلا عن سقوط الأمطار على مناطق السلوم -مطروح- سيوة، لتمتد إلى الإسكندرية مساء.

فيما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، ببيان اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن تتقدم الرمال المثارة لتؤثر على مناطق من شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.

وذكرت أن السحب ستبدأ بدخول البلاد يصاحبها سقوط الأمطار التي قد تكون غزيرة ورعدية على أقصى مناطق الغرب، مضيفة أن العاصفة فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا، ولذلك يكون تأثيرها مختلفا تماما على الأراضي المصرية.

إلى ذلك، حذرت من تعرض البلاد اليوم ولمدة 72 ساعة قادمة لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق من غرب البلاد إلى شمالها.

وكانت السلطات المصرية نبهت أمس من مخاطر دخول العاصفة دانيال إلى البلاد، بعدما وصلت السواحل الليبية قادمة من اليونان .

وذكرت أن ليبيا تعرضت ليوم عصيب بسبب هذه العاصفة، وتم رفع حالة الطوارئ والتأهب في جميع المدن المتأثرة، مشيرة إلى أن بقايا العاصفة ستصل إلى غرب مصر اليوم.

لكنها أوضحت أن العاصفة التي بدأت تأخذ وضع الدوران حول مركز المنخفض لتشكل عينا مغلقة، فقدت الكثير من قوتها.

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