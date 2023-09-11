بعد صراع مع السرطان.. وفاة لاعب كرة قدم مصري

غيب الموت، اليوم الاثنين، لاعب كرة القدم المصري البدراوي ناجح الشهير بـ"رقة العالمي" متأثرا بإصابته بسرطان الدم.

وأعلن نادي فاركو الذي يلعب في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وفاة لاعبه البدراوي بعد صراع مع المرض، حيث أصيب بسرطان الدم" اللوكيميا" في مايو الماضي.

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ويعد "رقة العالمي" من أشهر لاعبي فاركو على مستوى قطاع الناشئين، بعدما قدم مستويات مميزة كانت كفيلة بتصعيده إلى صفوف الفريق الأول.

وقال شقيق اللاعب إن شقيقه تأثر في الآونة الأخيرة بمضاعفات المرض وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم الاثنين.

يذكر أن اللاعب الراحل يبلغ من العمر 22 عاما، وتم تصعيده لصفوف الفريق الأول بالنادي مؤخرا وهو من مواليد محافظة الإسكندرية.

وذكرت أسرة اللاعب أنه سيتم تشييع جثمانه عصر اليوم الاثنين ودفنه بمقابر منطقة سيدي بشر.