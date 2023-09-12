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من كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

بعد عودته من الهند.. السيسي يجتمع بقادة الجيش

اللقاء تناول عرضا تقديميا لعدد من قادة القوات المسلحة لأحدث المستجدات والتحديات التي تشهدها المرحلة وأهم الأحداث الجارية وتأثيرها على الأمن القومي المصري

القاهرة - أشرف عبد الحميد 
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بعد حضوره قمة العشرين وعودته من الهند، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء بعدد من قادة القوات المسلحة.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من اجتماع عقده الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع ، بعدد من قادة القوات المسلحة، لمناقشة استعدادات الجيش لمواجهة أي أخطار تتعلق بالأمن القومي وسبل تطوير أداء القوات المسلحة.

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وقال إن اللقاء يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف على أساليب تطوير أداء القوات ومسؤولياتها الوطنية في الحفاظ على الأمن القومي المصري.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن اللقاء تناول عرضا تقديميا لعدد من قادة القوات المسلحة لأحدث المستجدات والتحديات التي تشهدها المرحلة وأهم الأحداث الجارية وتأثيرها على الأمن القومي المصري وما يرتبط بأساليب العمل داخل القوات المسلحة وطرق تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع المستجدات التى تحدث على الساحتين الإقليمية والدولية.

السيسي ومحمد بن سلمان يجتمعان على هامش قمة العشرين مصر السيسي ومحمد بن سلمان يجتمعان على هامش قمة العشرين

وخلال اللقاء أعرب وزير الدفاع المصري عن تقديره لما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود وتضحيات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته، كما استعرض عدداً من الموضوعات والقضايا التي ترتبط بالأمن القومي المصري وأهم التحديات التي تشهدها المرحلة، مؤكداً على أهمية الارتقاء بمستوى وعي أفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث على كافة المستويات.

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