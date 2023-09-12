بعد كارثة ليبيا.. مصر تعلن الطوارئ في مواجهة العاصفة دانيال

أعلنت السلطات المصرية حالة الطوارئ ووجهت برفع درجة الاستعداد بالمحافظات تحسباً لموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد بسبب العاصفة دانيال التي خلفت كارثة في ليبيا.

وذكرت وزارة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، أن بعض محافظات الجمهورية تتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً مع وجود أتربة ورياح على محافظات مطروح والإسكندرية.

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من آثار العاصفة دانيال في مصر الرؤية تراجعت على سواحل مصر القريبة من ليبيا

ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد بالمحافظات، وكلف غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق المستمر مع غرف عمليات المحافظات للتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.

وتلقى وزير التنمية المحلية، تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حيث طالبت محافظة الإسكندرية المواطنين بتوخي الحذر ‏في القيادة أثناء هطول الأمطار، وتقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار بالتحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كلم.

وطالبت المحافظة المواطنين بالحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم وقوف السيارات على بالوعات الأمطار، أو وضع السيارات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

وفي مطروح اتخذت المحافظة إجراءاتها لمنع خروج اليخوت والتنبيه على رؤساء الشواطئ بقطع التيار الكهربائي حرصاً على سلامة المواطنين والممتلكات.

وكشف تقرير الوزارة أن محافظة البحيرة رفعت درجة الاستعداد والتأهب على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات لمتابعة حالة الطقس وعدم استقرار الأحوال الجوية مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد منها.

وأكدت المحافظةاتخاذ اللازم للحد من موجة سقوط الأمطار مع المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، ومراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها، ومراجعة المناسيب أولاً بأول، والانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي.

وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية في الشوارع على مدار اليوم لمتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار واستعداد الأطقم العاملة عليها للتعامل الفوري مع أي مستجدات، والتأكد من تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات الأمطار وسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أعلنت عن وصول العاصفة دانيال إلى مصر بكامل تفاصيل طبقات السحب المختلفة والأتربة المصاحبة لها.

وأكدت استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، متوقعة أن تنتهي الأتربة على شمال البلاد خلال الساعات القليلة القادمة.