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من زلزال المغرب (أ ف ب)
من زلزال المغرب (أ ف ب)

تضامناً مع أهل المغرب وليبيا.. مصر تعلن الحداد 3 أيام

الرئيس المصري وجه القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات ايواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية

القاهرة - أشرف عبد الحميد 
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أعلنت مصر الحداد ثلاثة أيام تضامناً مع شعبي المغرب وليبيا، إثر الكارثة الإنسانية التي تعرضا إليها إثر زلزال المغرب والإعصار دانيال الذي ضرب ليبيا وخلف قتلى وجرحى.

وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا.

الدمار في ليبيا جراء الإعصار دانيال
الدمار في ليبيا جراء الإعصار دانيال
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وأصدر السيسي توجيهاته للقوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.

وكانت مصر، وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح السبت الماضي قد عبرت عن خالص تعازيها لدولة المغرب.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع المغرب، حكومةً وشعباً، في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم، ومواساتها لأسر الضحايا.

من جانبه أعرب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عن خالص مواساته وتعازيه وتعازي الأزهر في ضحايا زلزال المغرب والذي خلف آلاف مئات القتلى والجرحى.

زلزال المغرب.. عدد الضحايا يقارب 3 آلاف واستمرار عمليات البحث عن ناجين المغرب العربي زلزال المغرب زلزال المغرب.. عدد الضحايا يقارب 3 آلاف واستمرار عمليات البحث عن ناجين

وقال الطيب في تغريدة له، السبت، على صفحته الشخصية على مواقع التواصل: نعزي أنفسنا ونعزي المملكة المغربية، ملكًا وشعبًا وحكومةً، في ضحايا الزلزال العنيف الذي خلف مئات الضحايا والمصابين.

ودعا شيخ الأزهر الله أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب أهلهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر في مصابهم الجلل.

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