اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
صور العاصفة دانيال
صور العاصفة دانيال
كوارث طبيعية

هل فقدت العاصفة دانيال قوتها؟.. الأرصاد توضح تأثيرها على مصر

العاصفة أسفرت خلال اليومين الماضيين عن وقوع ضحايا ومفقودين بسبب السيول والأمطار الرعدية في ليبيا

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

على مدار الأيام الماضية، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من اضطراب الأحوال الجوية بسبب العاصفة دانيال، التي وصلت البلاد خلال الساعات الماضية عبر بوابة السواحل الشمالية الغربية.

وأعلنت الهيئة عن وصول العاصفة دانيال إلى مصر في منشور عاجل لها عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، وذكرت الأرصاد أن القنوات المختلفة لصور الأقمار الصناعية تشير إلى تشكل العاصفة دانيال على الحدود المصرية بكامل تفاصيل طبقات السحب المختلفة والأتربة المصاحبة لها.

من آثار العاصفة دانيال في اليونان (رويترز)
من آثار العاصفة دانيال في اليونان (رويترز)
مادة اعلانية

ضربت العاصفة دانيال ليبيا خلال اليومين الماضيين، وأسفرت عن وقوع ضحايا ومفقودين بسبب السيول و الأمطار الرعدية.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن العاصفة فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا ولذلك سيكون تأثيرها مختلفا تماما على مصر.

إعصار دانيال يخلف مئات القتلى والمفقودين في ليبيا العربية ميديا إعصار دانيال يخلف مئات القتلى والمفقودين في ليبيا

وذكرت الأرصاد أن العاصفة اتجهت إلى الحدود المصرية، وستؤثر على أقصى غرب البلاد ولكن في هيئة منخفض متعمق يصاحبه نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على شمال الجمهورية حتى شمال الصعيد.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار، اليوم الثلاثاء، على مناطق السلوم ومطروح، وسيوة، وتمتد ليلًا إلى الإسكندرية، كما تتأثر البلاد بنشاط رياح مثير للرمال على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ثم تبدأ السحب بدخول البلاد يصاحبها سقوط أمطار قد تكون غزيرة ورعدية على أقصي غرب البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مغاربة يقضون ليلتهم الرابعة في العراء خوفا من الهزات الارتدادية.. كيف يتعايشون؟ مغاربة يقضون ليلتهم الرابعة في العراء خوفا من الهزات الارتدادية.. كيف يتعايشون؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط