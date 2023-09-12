وفد عسكري مصري رفيع إلى ليبيا لدعم جهود الإنقاذ

وصل الثلاثاء إلى دولة ليبيا وفد عسكري مصري برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان المصري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتأتي الزيارة انطلاقا من دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الليبي الشقيق في كافة المحن والأزمات، حيث سيتم التنسيق على سبل تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة وفقاً لاحتياجاتها لمواجهة التداعيات المترتبة على الإعصار.

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وصول وفد عسكري مصري إلى ليبيا

وقال وزير الصحة الليبي عثمان عبد الجليل، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في درنة مخيف، وهناك أماكن مازالت معزولة وأحياء جرفت بكاملها، وإن أعداد الوفيات جراء الفيضانات التي ستظهر غدا مخيفة، لافتا إلى أن أعداد ضحايا الفيضانات تجاوزت 3000 قتيل حتى الآن.

ومن جانبها، صرحت هيئة الأرصاد الجوية الليبية لـ"العربية" بأنها حذرت السلطات من العاصفة قبل وقوع الكارثة بـ5 أيام لكن الأخيرة لم تأخذها على محمل الجد.

وقررت مصر فتح جسر جوي لنقل الدعم اللوجستي يبدأ بإيفاد 3 طائرات عسكرية تحمل على متنها مواد طبية وغذائية و25 طاقم إنقاذ مزود بكافة المعدات الفنية اللازمة، إضافة إلى طائرة أخرى لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي للمقاتلين والمصابين.

والتقى الرئيس المصري بعد عودته من الهند وحضوره قمة العشرين، صباح اليوم الثلاثاء، عددا من قادة القوات المسلحة.

ووجه السيسي القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.

ومع دخول كارثة الزلزال المدمر في المغرب يومها الرابع، اليوم الثلاثاء، لا يزال رجال الإنقاذ يكافحون للوصول إلى القرى الجبلية النائية التي تضررت بشدة جراء الزلزال، في محاولة للعثور على أحياء تحت الركام، ولإيصال المساعدات للأسر المنكوبة.