بعد واقعة افتراس الروسي بالغردقة.. قرش يلتهم ذراع مصرية بسيناء

في واقعة جديدة التهمت سمكة قرش ذراع سيدة مصرية، بأحد شواطئ مدينة دهب بجنوب سيناء بالبحر الأحمر.

وتلقت السلطات المصرية بالتهام سمكة قرش ذراع سيدة مصرية تدعى "ز أ م" 34 عاما، خلال ارتيادها أحد الشواطئ بمدينة دهب، وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى، حيث تبين افتراس القرش الذراع الأيسر للسيدة بالكامل.

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من جانبها أمرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإغلاق الشاطئ حيث وقع الحادث، ووجهت بتشكيل لجنة عاجلة لتقييم الموقف ومعرفة أسباب الهجوم.

وأكدت الوزيرة أنه تم إتخاذ قرار بغلق الشاطئ وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء.

وذكرت أنه بمتابعة حالة المواطنة المصابة أفادت الجهات الطبية باستقرار الحالة الصحية لها وإجراء كافة الإسعافات الفورية لها، ويتم متابعة حالتها الصحية أولا بأول.

وكانت مدينة الغردقة في البحر الأحمر قد شهدت واقعة مماثلة في يونيو الماضي حيث التهمت سمكة قرش سائح روسي وقتلته.

وتمكنت السلطات المصرية من ضبط سمكة القرش في منطقة بالقرب من شاطئ دريم. وتبين وفق المعلومات أن سمكة القرش هاجمت الفوج السياحي والتهمت السائح الروسي وشطرت جسده لنصفين، وتم استخراج نصف الجثة .

وقرر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، غلق المنطقة الممتدة من منطقة الجونة شمالا حتى خليج ابو سومه جنوبا، لحين الإنتهاء من عمليات المسح للشواطئ

وقرر المحافظ عدم ممارسة أي أنشطة بحرية مثل الصيد، والغوص، والتدريب على الغوص، والسنوركل، والألعاب المائية، والباراشوت، والكايت سيرف، لحين الانتهاء من عمليات المسح للشواطئ .

يذكر أنه وقبل عام أغلقت السلطات المصرية، منطقة من ساحل البلاد المطل على البحر الأحمر، وذلك غداة هجوم لسمكة قرش أسفر عن مصرع سائحة نمساوية كانت تسبح بالقرب من منتجع في مدينة الغردقة.

