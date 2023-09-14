خطر يهدد حياة هؤلاء.. تحذيرات من غبار العاصفة دانيال

حذر طبيب مصري عدة فئات من استنشاق غبار العاصفة دانيال التي تعرضت لها مصر، ومن قبلها ليبيا وخلفت في الأخيرة مئات القتلى والجرحى، مؤكدا أن بعض هذه الفئات قد تتعرض لخطر داهم على حياتها جراء استنشاق هذا الغبار.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

وقال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ" العربية.نت" إن الفئات الأكثر عرضة لمخاطر العواصف الترابية وغبار العاصفة دانيال هم مرضى الربو والحساسية، ومرضى قلة المناعة، والمسنون، ‏ والرضع ، والأطفال الصغار ، والحوامل، والمدخنون، ومرضى ‏قصور الغدة الدرقية، والسكر والسرطان، مؤكدا أن من أسباب تعرض هذه الفئات لمضاعفات الأتربة زيادة الشوارد الحرة وقلة مضادات الأكسدة، وقلة المناعة، نتيجة تقدم العمر، أو عدم اكتمال نمو الجهاز المناعي فى الأطفال والرضع، والحوامل اللاتي تقل مناعتهن.

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40 نوعا من الخلايا التنفسية

وكشف أن غبار العاصفة يضر 40 نوعاً من الخلايا التنفسية، وبعض الملوثات به تزيد من احتمالات حدوث المضاعفات، ومن المرجح أن تخترق جزيئات الغبار الصغيرة جدًا إلى عمق الرئتين، بينما يمكن امتصاص الجزيئات متناهية الصغر مباشرة في مجرى الدم، ما يسبب أمراض الحساسية وخاصة حساسية الأنف والصدر والجلد، والربو، وتفاقم أمراض الجهاز التنفسي والتهاب الحلق وبحة الصوت.

تأهب في مصر

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت أن تأثير عاصفة دانيال على مصر كان ضعيفا حيث لم يصل إلى البلاد سوى بقاياها وعلى شكل منخفض متعمق أثر على شمال البلاد بالرمال المثارة التى أدت إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية مشيرة إلى تساقط الأمطار على بعض المحافظات دون أن تسبب أى إعاقة في الحياة اليومية.

وقبل هبوبها على مصر أعلنت السلطات حالة الطوارئ ووجهت برفع درجة الاستعداد بالمحافظات تحسباً لموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد جراء العاصفة.