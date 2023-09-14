مصرية تقتل زوجها الكفيف.. وتحتفظ بالجثة تحت السرير

في جريمة بشعة هزت مصر، أقدمت امرأة على قتل زوجها الكفيف بـ 6 طعنات بسبب خلافات أسرية بينهما.

اعترافات المتهمة

إلى هذا، استمع رجال المباحث في قسم شرطة المرج بالقاهرة، إلى أقوال المتهمة التي اعترفت بقتل زوجها بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهما. وفق ما أفاد موقع "المصري اليوم".

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ثم أقدمت علي ضربة بـ"يد كوريك" ما تسبب في تهشم رأسه وطعنته بعدها 6 طعنات بالجسد مستخدمة سكينا، لرفضه إعطاءها مبلغا ماليا.

"احتفظت بالجثة لمدة يومين"

وأضافت المتهمة أنه عقب ارتكابها للجريمة ظلت تفكر في طريقة للتخلص من جثته، لافتة إلى أنها وضعتها داخل غرفة النوم "أسفل السرير" لمدة يومين، وتغطيتها بـ"الملاية" ووجهت المروحة على جثمانه كي لا تفوح منه رائحة، وبعد مرور يومين بدأت الرائحة تظهر فقررت التخلص منها بإنزالها أسفل سلم العقار.

طعنته حتى الموت

بعد ذلك، تلقى قسم شرطة المرج بلاغاً من أحد الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل شاب داخل شقته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.

تبين العثور على جثة شاب كفيف عمره 39 عامًا، مصابًا بـ6 طعنات بالجسد، ومن خلال التحريات تبين أن مرتكب الواقعة زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما.