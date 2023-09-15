جريمة صادمة في مصر.. مسن قتل طفلي جاره بمساعدة نجله

في جريمة مروعة تقشعر لها الأبدان، أقدم مسن مصري على قتل طفلي جاره بدافع صادم ألا وهو لعبهما في الشارع أمام منزله ما يتسبب في إزعاجه.

ووفق سجلات مديرية أمن الشرقية، فقد تلقى مركز شرطة بلبيس بلاغا من عامل يدعى السيد حسن، باحتفاء طفليه رحيم (6 سنوات) وإسلام (5 سنوات)، بعد خروجهما للعب أمام المنزل.

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وبعد مرور أسبوع، عثر الأهالي على جثتي الطفلين -يحتضنان بعضهما-، في حالة تحلل بمياه ترعة كفر أبو نجم بمركز أبو حماد، وعقب انتشالهما من المياه، تم التعرف عليهما من مواصفات أهليتهما.

تحريات أجهزة الأمن بينت أن وراء ارتكاب الجريمة المروعة كل من محمد -65 سنة موظف بالمعاش، ونجله خالد- 33 سنة"، وأن المتهم الأول استدرج الطفلين وانقض عليهما خنقًا حتى فارقا الحياة، ووضع الجثتين في شيكارة، وتخلص منهما في مياه ترعة الإسماعيلية وجرفهما التيار لمكان العثور عليهما.

اعتراف بالواقعة

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترف المتهم الأول أنه نظراً لاعتياد الطفلين اللهو أمام مسكنه والتعدي عليه بالسب ورشقه بالحصى فقام على إثرها بالتعدي عليهما بالضرب وخنقهما بيده فأودى بحياتهما، واستعان بنجله وقاما بوضع جثتيهما داخل "جوال" بلاستيكي ونقلهما باستخدام دراجة نارية "قيادة المتهم الثاني" والتخلص من الجوال بإلقائه بأحد المصارف المائية، وبمواجهة نجله بما جاء بأقوال والده أيدها.

تم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى القرين المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة.