آكلة جثة ابنها في مصر.. تقرير طبي قد يغير مجرى القضية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية في مصر اليوم السبت، تاسع جلسات قضية المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وأكل بعضها.

انتظار التقرير

وشهدت الجلسة الماضية، قراراً من المحكمة بتأجيل جلسات المحاكمة إلى جلسة اليوم السبت؛ لمناقشة أعضاء اللجنتين، الثلاثية من الطب النفسي في مستشفى العباسية والخماسية من أساتذة الطب النفسي في جامعتي الزقازيق والمنصورة، وذلك بناء على طلبات النيابة العامة بطلب اللجنتين.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطاراً يفيد بورود بلاغ بضبط ربة منزل تدعى "هناء م ح"، تبلغ من العمر 30 سنة؛ متهمة بقتل طفلها "سعد م س"، فى منزلها بقرية أبو شلبى التابعة لمركز فاقوس.

منفصلة عن زوجها

تبين من التحريات الأولية أن السيدة منفصلة عن زوجها منذ 3 سنوات، وأنها قد قتلت طفلها البالغ من العمر 5 سنوات داخل المنزل بدائرة مركز فاقوس، فيما تم ضبط الأم المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيق، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت بحبس الأم المتهمة على ذمة التحقيق.

تفاصيل الجريمة

جاء في أمر الإحالة أن "المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها وغلقت منافذه وانفردت بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وفي سبيل إخفاء أثر جريمتها وحتى لا يفتضح أمرها قطّعت جثمانه إلى أشلاء وانتزعت اللحم عن العظم وأذابت الأحشاء وبعض الأشلاء بطهيها لإخفاء معالمها، وقبيل ضبطها من ذويها والجريمة متلبسة بها جمعت ما تبقى من الأشلاء والعظام وأخفتهم بدلو حتى اكتشف أمر جريمتها على النحو المبين في التحقيق.