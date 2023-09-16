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منظر عام للدمار إثر الفيضانات في مدينة درنة شرق ليبيا (أرشيفية من فرانس برس)

مصر.. وثائق سفر فورية لإعادة الناجين من فيضانات ليبيا

القاهرة - أشرف عبد الحميد
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أعلنت مصر الجمعة تقديم وثائق سفر فورية لإعادة الناجين من فيضانات ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية إنها تتابع أحوال المصريين في الشرق الليبي وتنسق جهود إنقاذ الناجين وتهيب بالابتعاد عن المناطق المنكوبة من الإعصار دانيال وذلك من خلال الاتصالات والتحركات التي تجريها القنصلية المصرية في بنغازي.

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كما أوضحت أن القنصلية المصرية تتحرك من خلال عدد من القنوات للتواصل والاطمئنان على المصريين في المناطق المنكوبة سواء مع المستشفيات في مدن ومناطق بنغازي والبيضاء وطبرق وأم الرزم ومرتوبة وشيحا، ومع مراكز الإيواء القريبة من المناطق المنكوبة، لافتة إلى أنها تعمل على التنسيق مع السلطات الليبية المعنية وفرق الدعم المصرية لتقديم المساعدة للناجين المتواجد بعضهم في تلك المراكز.

وفد عسكري مصري في ليبيا

يذكر أن وفداً عسكرياً مصرياً برئاسة رئيس الأركان أسامة عسكر كان وصل إلى ليبيا عصر الثلاثاء "تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاقاً من دعم وتضامن القاهرة تجاه الشعب الليبي فى كافة المحن والأزمات، حيث سيتم التنسيق على سبل تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة وفقاً لاحتياجاتها لمواجهة التداعيات المترتبة على الإعصار".

وقررت مصر فتح جسر جوي لنقل الدعم اللوجستي يبدأ بإيفاد 3 طائرات عسكرية تحمل على متنها مواد طبية وغذائية و25 طاقم إنقاذ مزود بكافة المعدات الفنية اللازمة، إضافة إلى طائرة أخرى لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي للمقاتلين والمصابين.

كما وجه السيسي القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية.

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