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حكومة الوحدة الليبية: المباني المتضررة في #درنة بشكل جزئي عددها 211 و398 غمرها الوحل #العربية
من درنة
كوارث طبيعية

للعمل كمستشفى ميداني.. وصول حاملة الطائرات المصرية ميسترال إلى ليبيا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد أمر الأسبوع الماضي بتجهيز ميسترال للعمل كمستشفى ميداني للمساعدة في جهود إغاثة المنكوبين في ليبيا

القاهرة - العربية.نت 
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وصلت، اليوم الأحد، حاملة الطائرات المصرية ميسترال إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميداني ضمن جهود دعم إغاثة المنكوبين من ضحايا الفيضانات، حسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أمر الأسبوع الماضي بتجهيز ميسترال للعمل كمستشفى ميداني للمساعدة في جهود الإغاثة.

كارثة #درنة..فريق إغاثة ليبي: شاهدنا نحو 600 جثة في البحر #ليبيا #العربية
كارثة #درنة..فريق إغاثة ليبي: شاهدنا نحو 600 جثة في البحر #ليبيا #العربية
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وأكد أن أجهزة الدولة المصرية تتابع الموقف جيدا في ليبيا، قائلا: "إحنا متابعين الموقف هناك.. أي انتشال لجثث مصريين هنقوم بسرعة بنقلها إلى مصر.. وفيه إجراءات بتتعمل بما متاح لدينا من بيانات.. وكمان نعمل على سرعة توجيه المصابين إلى المستشفيات أو حاملة الطائرات ميسترال".

وأضاف السيسي، خلال تفقد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا: "قصدنا أننا نبعت الميسترال لأنها معدة قادرة على إدارة أزمة من غير ما تكون عبئا على الدولة المضيفة.. وأتمنى أن نقدم الدعم للأشقاء.. ونتمنى أن يتجاوزوا هذه الأزمة".

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ووصلت في وقت سابق أيضا سفينة للبحرية المصرية إلى مياه مدينة درنة الليبية للمساعدة في انتشال جثث ضحايا السيول من البحر.

وتعرضت درنة ومناطق أخرى من شرق ليبيا لفيضانات عارمة نجمت عن الإعصار "دانيال" الذي اجتاح مناطق واسعة من شرق البلاد، مما أدى إلى مقتل الآلاف وخلف دمارا واسع النطاق.

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