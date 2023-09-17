وفاة سيدة بانهيار عقار في مصر.. وجار البحث عن مفقودين

مازالت ظاهرة انهيار العقارات تتواصل في مصر، حيث انهار في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد عقار في حي العمرانية بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة.

وتلقت السلطات بلاغا بانهيار عقار بشارع جمال الدين المتفرع من شارع خاتم المرسلين في نطاق حي العمرانية، وعلى الفور سارعت قوات الإنقاذ وسيارات الإسعاف بالوصول لموقع الحادث، وقررت فصل الخدمات عن العقار والعقارات المجاورة.



من عقار العمرانية من عقار العمرانية

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وتبين أن العقار انهار على الجزء الأمامي لعقار مواجه له وأدى لمصرع سيدة كانت تقف في شرفة منزلها، فيما تقوم قوات الإنقاذ برفع الأنقاض للبحث عن الضحايا والمفقودين.

وتمكنت السلطات من انتشال جثمان السيدة المتوفية وتدعى آمال خالد يونس تبلغ من العمر 21 عاما، وتجري السلطات المعنية تحقيقا لمعرفة سبب الحادث.

انهيار متكرر للعقارات

وكان عقار في منطقة حدائق القبة شرق العاصمة المصرية القاهرة قد انهار قبل أيام وأسفر عن سقوط قتلى مصابين، كما انهار عقار قبله بنفس المنطقة وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وشهدت محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة وبني سويف والإسماعيلية خلال الآونة الأخيرة انهيار عقارات أيضا، ولذلك بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة الظاهرة، شملت إصدار قوانين جديدة للبناء وترقيم العقارات برقم قومي موحد لمعرفة حالة كل عقار على حدة.

وكشفت دراسة للمركز المصري للحق في السكن أن هناك نحو 1.4 مليون عقار آيل للسقوط على مستوى الجمهورية، وأن محافظة القاهرة بها أعلى نسبة عقارات صدرت لها قرارات إزالة، بينما كشفت الإحصائيات أن هناك أكثر من 7 ملايين عقار مخالف في مصر، منها 2 مليون و184 ألف مخالفة خلال السنوات الأخيرة.